СНБО поддержал проект закона о национальной безопасности

После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны

На заседании СНБО обсудили и поддержали проект закона о национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СНБО отметили, что этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза с целью приведения украинского законодательства в соответствие со стандартами государств-членов НАТО.

После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны, сообщили в СНБО.

Секретарь совета Александр Турчинов отметил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул Турчинов.

СНБО также рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

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