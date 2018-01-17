"Антонов" заявил о взломе сайта и публикации там фейкового письма

На сайте появилось якобы открытое письмо руководства предприятия с обвинениями в адрес правительства. В пресс-службе ГП письмо назвали провокацией

Госпредприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на сайт - там появилосьь письмо с обвинениями в адрес Кабинета министров и премьера Владимира Гройсмана. Письмо фейковое, сообщили в пресс-службе "Антонов" Громадському.



В предприятии такие действия назвали провокацией.



"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - заявили в "Антонов".



По состоянию на 23:57 среды, 17 января, сайт не работает. В письме, которое появилось там, говорилось, что правительство усложняет работу предпрития и не предоставляет необходимой поддержки.



Пресс-служба ГП пока не знает, когда именно взломали сайт и кого можно подозревать в этой атаке.

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