У Порошенко подтвердили отдых на Мальдивах и объяснили молчание

Журналисты Схем сообщили, что готовят сюжет о частной поездке Порошенко на Мальдивы. В АП говорят, что скрывать это не собирались

Президент Украины Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах за свой счет, а сообщить об этом постфактум планировалось из соображений безопасности. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос LIGA.net.



"Отвечая на ваш запрос, информируем, что Новый 2018 год президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - сказано в ответе.



"Также с целью короткого отдыха Петр Порошенко совершил частную поездку на Мальдивы. Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированными средствами, что будет отображено в его электронной декларации", - сообщили в АП.



Отвечая на вопрос о том, почему поездка не анонсировалась, в АП отметили: "Решение о том, что информация о поездках будет опубликована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности".



Ранее журналист программы Схемы Михаил Ткач сообщил на своей странице в ФБ, что отправил запрос в АП, предоставив офису Порошенко доказательства, из которых следует, что президент совершил поездку на Мальдивы. Однако, по его словам, вместо ответа Ткачу в АП прокомментировали поездку президента изданию Интерфакс.



"Действительно, чего скрывать, когда журналист уже знает даже номер рейса. В предыдущие разы, когда у журналистов не было железных доказательств, вояжи на острова признавать не было необходимости", - написал он.

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