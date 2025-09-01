СБУ: Подозреваемого в убийстве Парубия задержали в Хмельницкой области

СБУ и Нацполиция в течение 24 часов вышли на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов – его задержали

Андрей Парубий (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали в Хмельницкой области мужчину, который подозревается в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает СБУ и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По данным следствия, покушение на Парубия тщательно готовилось заранее. В частности исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.

Правоохранителям в течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов – задержать.

Министр МВД Клименко сообщил, что над задержанием подозреваемого работали десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, СБУ.

Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле президента Владимира Зеленского.

Сейчас продолжаются следственные действия.