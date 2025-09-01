СБУ: Подозреваемого в убийстве Парубия задержали в Хмельницкой области
Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали в Хмельницкой области мужчину, который подозревается в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает СБУ и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По данным следствия, покушение на Парубия тщательно готовилось заранее. В частности исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.
Правоохранителям в течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов – задержать.
Министр МВД Клименко сообщил, что над задержанием подозреваемого работали десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, СБУ.
Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле президента Владимира Зеленского.
Сейчас продолжаются следственные действия.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Сразу после этого правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
- 1 сентября Зеленский сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия.
