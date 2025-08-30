Во Львове объявлена спецоперация "Сирена" из-за убийства Парубия – первое фото с места

По данным правоохранителей, в нардепа выстрелили несколько раз

Андрей Парубий (Фото: wikipedia)

Правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По предварительным данным, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Парубия, в результате чего он погиб на месте происшествия. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена". В настоящее время устанавливается его личность и детали инцидента.

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства.

Операция "Сирена" предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, этот режим вводится, если преступники сбегают с места.

Из-за "Сирены" в городе увеличивается количество патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, а также временные неудобства в движении.

"Прошу отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями. Это делается для безопасности каждого из нас", – подчеркнул Садовый.

Убийство Андрея Парубия (Фото: ОГП)