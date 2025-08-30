У Львові оголошено спецоперацію "Сирена" через вбивство Парубія – перше фото з місця

За даними правоохоронців, у нардепа вистрілили кілька разів

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Правоохоронці оголосили у Львові спецоперацію "Сирена" для пошуку вбивці ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, невідомий чоловік кілька разів вистрелив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці події. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена". Наразі встановлюється його особа та деталі інциденту.

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Операція "Сирена" передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку, повідомив мер Львову Андрій Садовий. За його словами, цей режим вводиться, якщо злочинці тікають з місця.

Через "Сирену" в місті збільшується кількість патрулів та блокпостів, можливі перевірки авто та документів, а також тимчасові незручності у русі.

"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас", – наголосив Садовий.

Вбивство Андрія Парубія (Фото: ОГП)