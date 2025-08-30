У Львові оголошено спецоперацію "Сирена" через вбивство Парубія – перше фото з місця
Правоохоронці оголосили у Львові спецоперацію "Сирена" для пошуку вбивці ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За попередніми даними, невідомий чоловік кілька разів вистрелив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці події. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена". Наразі встановлюється його особа та деталі інциденту.
На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
Операція "Сирена" передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку, повідомив мер Львову Андрій Садовий. За його словами, цей режим вводиться, якщо злочинці тікають з місця.
Через "Сирену" в місті збільшується кількість патрулів та блокпостів, можливі перевірки авто та документів, а також тимчасові незручності у русі.
"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас", – наголосив Садовий.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета. На подію відреагували президент Зеленський, чинний спікер Ради Стефанчук, голова МВС Клименко та інші. Мер Львова попросив журналістів поки що не звертатися за додатковими коментарями.
Коментарі (0)