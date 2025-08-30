У Львові вбито колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

У Львові вдень 30 серпня було вбито народного депутата від Європейської солідарності та колишнього спікера Верховної Ради. Про це повідомили Нацполіція і голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, Парубій помер до приїзду медиків.

"На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Залучені всі профільні служби", – зазначив Козицький.

Вбивство Парубія підтвердив і президент Володимир Зеленський. Йому доповіли про подію міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", – повідомив він.

За даними правоохоронців, близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Потерпілий помер на місці, встановлено, що він був відомим громадським та політичним діячем 1971 року народження.

Наразі встановлюється особа стрільця та місце його перебування. До розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівської області, Службу безпеки України та інші необхідні органи.

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Парубій був убитий пострілами з пістолета. Він присвятив життя боротьбі за незалежність України.

"Він був одним з активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія", – написав Стефанчук.

Мер Львова Андрій Садовий попросив журналістів не звертатися за додатковими коментарями стосовно події.

"Сьогодні найважливіше – щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць. Прошу журналістів із розумінням поставитись і не звертатись за додатковими коментарями. Зараз мають працювати і коментувати правоохоронці", – написав він.

Довідка. Андрій Парубій обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України з 27 лютого до 7 серпня 2014 року. Був головою Верховної Ради з квітня 2016 року до серпня 2019 року. У 2014 році координував щоденне функціонування Євромайдану, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка та керівником загонів Самооборони.

Перед загибеллю був чинним депутатом ВРУ від Євросолідарності, був №2 у списку після п'ятого президента Петра Порошенка.



