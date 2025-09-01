СБУ: Підозрюваного у вбивстві Парубія затримали у Хмельницькій області

СБУ та Нацполіція протягом 24 годин вийшли на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин – його затримали

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Служба безпеки України та Нацполіція затримали у Хмельницькій області чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляє СБУ та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За даними слідства, замах на Парубія ретельно готувався заздалегідь. Зокрема виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі.

Правоохоронцям протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин – затримати.

Міністр МВС Клименко повідомив, що над затриманням підозрюваного працювали десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, СБУ.

Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі президента Володимира Зеленського.

Наразі тривають слідчі дії.