Зеленський: Вбивство Парубія було ретельно підготовлено
Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Вбивство ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові було ретельно підготовлено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що для розслідування злочину залучено багато сил.

"Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні", – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що говорив з керівником Служби безпеки України Василем Малюком.

Він доручив правоохоронцям регулярно інформувати суспільство перевіреними даними.

  • Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета. На подію відреагували президент Зеленський, чинний спікер Ради Стефанчук, голова МВС Клименко та інші. Мер Львова попросив журналістів поки що не звертатися за додатковими коментарями.
  • Наразі правоохоронці оголосили у Львові спецоперацію "Сирена" для пошуку вбивці. За попередніми даними, невідомий чоловік кілька разів вистрелив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці події.
Андрій ПарубійвбивствоВолодимир Зеленський