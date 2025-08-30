Зеленський: Вбивство Парубія було ретельно підготовлено

Ексспікер Верховної Ради від отриманих пострілів загинув на місці події

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Вбивство ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові було ретельно підготовлено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що для розслідування злочину залучено багато сил.

"Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні", – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що говорив з керівником Служби безпеки України Василем Малюком.

Він доручив правоохоронцям регулярно інформувати суспільство перевіреними даними.