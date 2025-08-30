Зеленський: Вбивство Парубія було ретельно підготовлено
Вбивство ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові було ретельно підготовлено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави повідомив, що для розслідування злочину залучено багато сил.
"Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні", – заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що говорив з керівником Служби безпеки України Василем Малюком.
Він доручив правоохоронцям регулярно інформувати суспільство перевіреними даними.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета. На подію відреагували президент Зеленський, чинний спікер Ради Стефанчук, голова МВС Клименко та інші. Мер Львова попросив журналістів поки що не звертатися за додатковими коментарями.
- Наразі правоохоронці оголосили у Львові спецоперацію "Сирена" для пошуку вбивці. За попередніми даними, невідомий чоловік кілька разів вистрелив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці події.
