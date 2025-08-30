Зеленский: Убийство Парубия было тщательно подготовлено

Экс-спикер Верховной Рады от полученных выстрелов погиб на месте происшествия

Андрей Парубий (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Убийство экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове было тщательно подготовлено. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что для расследования преступления привлечено много сил.

"Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано – все, которые необходимы", – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что говорил с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Он поручил правоохранителям регулярно информировать общество проверенными данными.