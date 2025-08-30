Зеленский: Убийство Парубия было тщательно подготовлено
Убийство экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове было тщательно подготовлено. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства сообщил, что для расследования преступления привлечено много сил.
"Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано – все, которые необходимы", – заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что говорил с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком.
Он поручил правоохранителям регулярно информировать общество проверенными данными.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета. На происшествие отреагировали президент Зеленский, действующий спикер Рады Стефанчук, глава МВД Клименко и другие. Мэр Львова попросил журналистов пока не обращаться за дополнительными комментариями.
- Сейчас правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы. По предварительным данным, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Парубия, в результате чего он погиб на месте происшествия.
