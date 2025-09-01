Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Про затримання підозрюваного президенту доповіли міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк.

За словами Зеленського, тривають необхідні слідчі дії.

"Доручив представити суспільству наявну інформацію. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути з’ясовані", – повідомив президент.

Пізніше Зеленський повідомив, що мав розмову з генпрокурором Русланом Кравченком.

"Він (Кравченко – ред.) доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", – написав глава держави.