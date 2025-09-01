Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский

Сейчас есть первые показания подозреваемого, сообщил глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

О задержании подозреваемого президенту доложили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По словам Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.

"Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", – сообщил президент.

Позже Зеленский сообщил, что разговаривал с генпрокурором Русланом Кравченко.

"Он (Кравченко – ред.) доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", – написал глава государства.