Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
О задержании подозреваемого президенту доложили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
По словам Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.
"Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", – сообщил президент.
Позже Зеленский сообщил, что разговаривал с генпрокурором Русланом Кравченко.
"Он (Кравченко – ред.) доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", – написал глава государства.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Сразу после этого правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
