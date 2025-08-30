Следователи не исключают российский след в убийстве Парубия. Связи с Фарионом не видят
Правоохранители не исключают российский след как одну из версий в убийстве эксспикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В то же время нет оснований связывать этот инцидент с убийством Ирины Фарион. Об этом сообщили в полиции Львовской области во время брифинга с места инцидента.
По словам руководителя полиции во Львовской области Александра Шляховского, правоохранители исследуют много версий, в том числе и российский след.
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет добавил, что версия о российском следе не исключается, ее сейчас проверяют.
В то же время в полиции отметили, что нет оснований связывать этот инцидент с убийством Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове.
"По поводу убийства Ирины Фарион у нас отсутствуют какие-либо сведения, которые связывали бы эти два преступления. Это то, что нам пока известно", – сказал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.
Во время этого брифинга правоохранители также сообщили, что у Парубия выстрелили около восьми раз.
Сейчас личность стрелка не установлена. Для розыска и установления личности убийцы анализируются записи с камер видеонаблюдения на маршруте подхода и отхода.
Также проводится установление и опрос свидетелей и очевидцев происшествия.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета. На происшествие отреагировали президент Зеленский, действующий спикер Рады Стефанчук, глава МВД Клименко и другие. Мэр Львова попросил журналистов пока не обращаться за дополнительными комментариями.
- Сейчас правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено.
