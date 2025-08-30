Следователи не исключают российский след в убийстве Парубия. Связи с Фарионом не видят

По данным правоохранителей, сейчас исследуется много версий убийства экс-спикера Верховной Рады

Андрей Парубий (Фото: facebook.com/andriy.parubiy)

Правоохранители не исключают российский след как одну из версий в убийстве эксспикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В то же время нет оснований связывать этот инцидент с убийством Ирины Фарион. Об этом сообщили в полиции Львовской области во время брифинга с места инцидента.

По словам руководителя полиции во Львовской области Александра Шляховского, правоохранители исследуют много версий, в том числе и российский след.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет добавил, что версия о российском следе не исключается, ее сейчас проверяют.

В то же время в полиции отметили, что нет оснований связывать этот инцидент с убийством Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове.

"По поводу убийства Ирины Фарион у нас отсутствуют какие-либо сведения, которые связывали бы эти два преступления. Это то, что нам пока известно", – сказал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

Во время этого брифинга правоохранители также сообщили, что у Парубия выстрелили около восьми раз.

Сейчас личность стрелка не установлена. Для розыска и установления личности убийцы анализируются записи с камер видеонаблюдения на маршруте подхода и отхода.

Также проводится установление и опрос свидетелей и очевидцев происшествия.