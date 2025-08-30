Слідчі не виключають російського сліду у вбивстві Парубія. Зв'язку із Фаріон не бачать

За даними правоохоронців, наразі досліджується багато версій вбивства ексспікера Верховної Ради

Андрій Парубій (Фото: facebook.com/andriy.parubiy)

Правоохоронці не виключають російський слід як одну із версій у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Водночас немає підстав пов'язувати цей інцидент з вбивством Ірини Фаріон. Про це повідомили у поліції Львівської області під час брифінгу з місця інциденту.

За словами керівника поліції у Львівській області Олександра Шляховського, правоохоронці досліджують багато версій, зокрема російський слід.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет додав, що версія про російський слід не виключається, її наразі перевіряють.

Водночас у поліції зазначили: немає підстав пов'язувати цей інцидент з вбивством Фаріон, яке сталося 19 липня 2024 року у Львові.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо", – сказав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Під час цього брифінгу правоохоронці також повідомили, що у Парубія вистрілили близько восьми разів.

Наразі особу стрільця не встановлено. Для розшуку та встановлення вбивці аналізуються записи з камер відеоспостереження на маршруті підходу та відходу.

Також проводиться встановлення та опитування свідків і очевидців події.