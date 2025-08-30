Вбивство Андрія Парубія. У ексспікера вистрілили близько восьми разів

Парубія вбили з пістолета 30 серпня у Франківському районі Львова

Андрій Парубій (Фото: facebook.com/andriy.parubiy)

У ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія вистрілили близько восьми разів. Про це повідомили у поліції Львівської області під час брифінгу з місця інциденту.

За даними поліції, у Парубія стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. Наразі особа стрільця не встановлена.

"До розслідування залучені органи Національної поліції, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Взаємодія відбувається із департаментом карного розшуку та Головним слідчим управлінням", - повідлмили в поліції.

Новина доповнюється...