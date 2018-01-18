Рада узаконила отражение агрессии России в любой точке Украины

Парламент предусмотрел в принятом 18 января законе о деоккупации Донбасса возможность отражения российской агрессии в любой части страны

Украина будет отражать агрессию России на всей своей территории, а не только в Донбассе. Это предусмотрено одной из поправок к законопроекту об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях №7163, сообщает корреспондент LIGA.net.

Данная норма прописана в новой статье, которая была добавлена после статьи 9 документа перед голосованием по нему в целом. За поправки и дополнения к проекту закона проголосовали 264 народных депутата.

Как сообщил член оборонного комитета Верховной Рады Иван Винник, согласно новой статье, в случае распространения вооруженной агрессии РФ за пределы Крыма и Донбасса для ее отражения в любом регионе Украины привлекаются те же силы и средства, что и для отражения агрессии в ОРДЛО.

Также депутаты поддержали поправку, согласно которой отменяется судебный сбор для тех, кто будет подавать иски к России как к стране-агрессору.

Сегодня, 18 января, Рада приняла во втором чтении закон о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Этим документом парламент, в частности, законодательно признал Россию агрессором и оккупантом, а также одобрил решение президента Петра Порошенко об использовании ВСУ для освобождения захваченной гибридной армией РФ территории Донбасса.

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