Украина признала две справки ОРДЛО: речь о легализации не идет

Согласно закону о реинтеграции Донбасса людям, которые проживают в оккупации, не придется подтверждать справки о рождении и смерти в украинском суде

В принятом сегодня законе о Донбассе учтена поправка о признании Украиной документов, подтверждающих факт рождения и смерти человека, которые выданы органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО. Об этом сообщил у себя в Facebook автор поправки, народный депутат Мустафа Найем.

"Дело в том, что сейчас молодым родителям и родственникам умерших на оккупированных территориях, которые хотят получить документы украинского образца, приходится подтверждать рождение и смерть в судебном порядке. Сама по себе процедура абсурдна - возможности реально проверить эти факты у украинских судов нет", - подчеркнул нардеп.

По его словам, "очевидно", что новорожденного и тело умершего в суд никто не везет.

"Провести анализы, экспертизу и опросить свидетелей на территории ОРДЛО у нас нет. С другой стороны международная практика состоит в том, что признание медицинских справок, подтверждающих факт рождения или смерти, ни в одном конфликте не считались признанием или легализацией оккупационного режима", - сказал Найем.

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Он добавил, что практика Европейского суда по правам человека указывает, что незаконность и недействительность правовых актов оккупационных режимов не распространяется на документы о рождения и смерти человека.

Источники LIGA.net сообщили, что некоторые их родственники не могли выехать для получения необходимых документов на подконтрольной Украине территории. "Причин было несколько, одна из них - материальная, пересечь линию разграничения достаточно сложно и дорого. Плюс время, нужно ждать решение суда, а где жить?" - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой источник LIGA.net в городе отметил, что некоторые так называемые бюджетники вообще боялись выезжать за линию разграничения из-за псевдозапретов боевиков. "Сказали, что я есть автоматически в списках Мира Луганщины, хотя вообще ничего не подписывала, как ехать - я воспитываю ребенка одна", - добавила одна из учительниц луганских школ Оксана.

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Луганчанин Сергей добавил, что в таких ситуациях, те местные жители, которые боялись выехать из ОРЛО, чувствовали себя заложниками ситуации. "Они говорили - мы заложники, изменить ничего пока нельзя", - добавил он.

По его словам, пропагандистские СМИ переврут все в подаче такой информации. "А те, у кого еще остались мозги тут, конечно, осознают, насколько важен этот шаг со стороны Украины, они перестали быть хоть быть заложниками", - подчеркнул он.

18 января Рада законодательно признала РФ агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента об использовании ВСУ для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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