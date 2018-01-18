Дело Януковича: суд назначил экспертизу видео с Путиным и Шойгу

Следующее заседание по делу обвиняемого в госизмене Виктора Януковича назначено на 24 января

В рамках дела о госизмене Виктора Януковича будет проведена экспертиза видеороликов с участием президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко и так называемого главы Крыма Сергея Аксенова с целью установить, действительно ли эти люди присутствуют на этих записях. Такое решение Оболонский суд вынес сегодня, 18 января, удовлетворив соответствующее ходатайство прокурора.

"Назначить в деле комплексную судебно-портретную экспертизу, экспертизу видео- и звукозаписи", - огласил решение судья.

В частности, видеозаписи, ранее предоставленные стороной обвинения в качестве доказательств, содержат обращение Аксенова к Путину, экстренное обращение Аксенова, разговор Путина с журналистами об Украине и т.п.

Проведение экспертизы поручено экспертам Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Следующее заседание по делу Януковича назначено на 10:00 24 января.

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17 января 2018 года экс-глава МИД Андрей Дещица в суде заявил, что к Путину с просьбой о введении войск в Украину обращался не только Янукович, но и Аксенов.

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