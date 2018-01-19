"За Сталина". Перестрелка в Одессе: все известные детали

В сегодняшней перестрелке в Одессе погибли три человека, в числе которых известный в городе "сталинист" и полицейский

Сегодня, 19 января, в Одессе произошла перестрелка во время задержания предполагаемого преступника, в результате чего погибли три человека: сам злоумышленник, известный как участник одесского Антимайдана и его сообщник, а также один из раненых полицейских, который скончался в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Что произошло

В полицию поступило сообщении около 15:30 о том, что по адресу ул. Новосельского находится разыскиваемый за хулиганство с применением оружия. По словам Форостяка, увидев правоохранителей, злоумышленник набросился на своего сообщника, и несколько раз выстрелил в него в упор. От смертельного ранения в сердце тот погиб на месте.

Устроив перестрелку с полицейскими, разыскиваемый ранил троих силовиков, а также водителя такси. Один из раненых сотрудник Муниципальной охраны, бывший военный, который случайно оказался рядом с местом событий и бросился помогать полиции. Из сообщений МВД известно о пяти пострадавших, трое из которых - полицейские.

В одесской полиции также сказали, что прибывшие на место правоохранители сначала "установили визуальный контакт" с разыскиваемым, попытались проверить у него документы, но тот выхватил оружие и начал стрелять.

Конфликт на видео успел записать одесский блогер Юрий Праздников.



"Он (разыскиваемый) здесь жил до 2 мая 2014 года. Я его видел несколько раз, потому что в то время как раз купил здесь квартиру. После 2 мая он исчез и больше не появлялся. Сегодня я видел его впервые за это время", - сказал Праздников, передает Strana.ua.

По информации Думской, все началось с конфликта между "сталинистом" Валентином Дорошенко и его знакомым - ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. У них завязалась драка и Пинин выбежал из квартиры на улицу, где, как уже известно, был застрелен разыскиваемым. Соседи услышали стрельбу и вызвали полицию.

Оружие стрелявшего и арсенал в квартире

Форостяк сообщил, что злоумышленник стрелял из самодельного пистолета-пулемета с магазином на 30 патронов, который, по информации СМИ, сделан по принципу чеченского автомата Борз. По словам Форостяка, в самодельном оружии была адаптивная пуля 9мм с усиленным сердечником, которая способна пробить полицейский бронежилет.

Скриншот с видео

Полиция взяла штурмом одну квартиру, в которой были задержаны два человека, по подозрению в причастности к преступлениям. Сейчас они дают показания. Там же был обнаружен замаскированный вход в подвал, где полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасы. В подвале квартиры Дорошенко был найден миницех по сборке кустарного оружия. Правоохранители не подтвердили информацию о наличии выхода из него в катакомбы.

Один из задержанных в квартире (фото - dumskaya.net)

Личность стрелявшего

По информации издания Думская, убитый преступник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на ул. Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

Дорошенко (фото - dumskaya.net)

"Его очень боятся, и даже мертвого его пытаются пнуть. Его почитают миллионы людей, благодаря тому, что он создал, мы имеем возможность жить", - говорил Дорошенко о своем кумире.

Он любил ходить перед камерами на сепаратистских акциях в Одессе с флагом России и однажды пришел с плакатом, где было написано "Не мычи на мове - мутантом станешь".

Фото: hrabro.com

Фото: dumskaya.net

Агитмобиль Дорошенко (фото - hrabro.com)

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