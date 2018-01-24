Пимахова об обыске: Подозрение мне не вручили

Первый заместитель главы Государственной миграционной службы не сообщила, что изъяли в ее квартире детективы НАБУ

Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова заявила, что обыск НАБУ у нее дома завершен, подозрение ей не вручили. Об этом чиновница сказала в комментарии журналистам.

"Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам, сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Могу сказать, что никаких незаконных вещей не было, нет и не может быть, потому что никаких незаконных действий с моей стороны не было. Следственные действия закончены. Мне подозрение не вручали", - сказала Пимахова.

Она отметила, что была дома, когда пришли сотрудники НАБУ. "Это было в 07:40 утра, я была дома", - сказала чиновница.

На вопрос журналиста о том, что нашли детективы в ее квартире, Пимахова не ответила, отметив только, что электронные носители не изымались.

Ранее сегодня сообщалось, что НАБУ проводит обыск дома у первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

В НАБУ заявили, что обыски проводятся "с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно, полученных чиновниками Миграционной службы в качестве взяток".

29 ноября 2017 года в ГМС заявили, что был задержан агент НАБУ по подозрению в попытке дать взятку Пимаховой. НАБУ назвало эти обвинения не соответствующими действительности. В бюро говорят, что чиновник сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме $30 тысяч: сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в том, что их сотрудники умышленно помешали проведению спецоперации, направленной на выявление "участников ОПГ" в этой Миграционной службе.

С 6 декабря Пимахова находится в отпуске, так как "из-за ситуации с попыткой передачи ей взятки агентом Национального антикоррупционного бюро" у нее якобы ухудшилось здоровье.

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что поддержит обвинение против Пимаховой, если в САП увидят для того основания.

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