РФ направила в оккупированную часть Донбасса 73-й конвой Путина

В МЧС России уведомили, что в пункты разгрузки на захваченной территории Донецкой и Луганской областей везут около 400 тонн "гуманитарных грузов"

Государство-оккупант Российская Федерация направила в поддержку своей гибридной армии на востоке Украины уже 73-ю с начала вооруженной интервенции в Донбасс автоколонну с "гуманитарной помощью". Об отправке на временно подконтрольную российско-террористическим войскам часть Донбасса нового путинского конвоя сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, фуры везут 400 тонн грузов, "в составе которых детские продуктовые наборы".

Незаконное пересечение границы запланировано на подконтрольных боевикам КПП "Донецк" и "Матвеев Курган".

Прошлый конвой для ОРДЛО прибыл на захваченные территории Донецкой и Луганской областей в конце 2017 года - 21 декабря.

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Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб также неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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