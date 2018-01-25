Суд по делу Каськива откладывается: заболел судья
Печерский райсуд Киева сегодня, 25 января, не смог провести подготовительное заседание по делу бывшего главы Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислава Каськива. Об этом сообщил адвокат обвиняемого в хищениях экс-чиновника Ярослав Толкачев, передает Украинская правда.
По информации юриста, заседание, которое должно было стать первым в рассмотрении дела по существу, отложили из-за болезни председательствующего судьи.
Дату, на которую перенесено начало процесса, аппарат суда сообщит позднее.
14 декабря 2017 года Генпрокуратура передала обвинительный акт против Каськива в суд для рассмотрения по существу.
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Экс-чиновника обвиняют в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК) и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК).
7 декабря 2017-го Печерский суд разрешил Каськиву выезжать за границу.
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