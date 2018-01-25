USD:  28.60  28.84   EUR:  35.19  35.79  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Экс-охранник: Добкин помог Януковичу с транспортом перед побегом

25.01.2018 15:54
Бывший охранник Виктора Януковича сказал, что в феврале 2014 года областная власть предоставила президенту транспорт для передвижения по городу
Экс-охранник: Добкин помог Януковичу с транспортом перед побегом
Михаил Добкин

Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года предоставил транспорт для дальнейшего передвижения экс-диктатору Виктору Януковичу. Об этом сообщил бывший охранник Януковича Олесь Шаран в судебном заседании по подозрению Януковича в госизмене.

Шаран уточнил, что возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка некоторых вещей, пакетов, картин. 

По его словам, тогда в Харьков Янукович и четыре охранника вылетели на двух вертолетах. 

"Областная власть предоставила действующему президенту транспорт для передвижения по городу. К утру следующего дня приехали автомобили из Киева. Янукович планировал принять участие в съезде местного самоуправления. Но после отказался из соображений безопасности. Он дал интервью одному из телеканалов в резиденции Харьковской облгосадминистрации. После этого президент с охранниками вылетели из Харькова в Донецк", - сказал Шаран. 

Ранее он сообщал, что по дороге из Киева в Харьков кортеж Януковича не обстреливали.

Читайте также: СМИ: Сотрудник госохраны рассказал, с кем Янукович бежал в РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 