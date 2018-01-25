Экс-охранник: Добкин помог Януковичу с транспортом перед побегом

Бывший охранник Виктора Януковича сказал, что в феврале 2014 года областная власть предоставила президенту транспорт для передвижения по городу

Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года предоставил транспорт для дальнейшего передвижения экс-диктатору Виктору Януковичу. Об этом сообщил бывший охранник Януковича Олесь Шаран в судебном заседании по подозрению Януковича в госизмене.

Шаран уточнил, что возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка некоторых вещей, пакетов, картин.

По его словам, тогда в Харьков Янукович и четыре охранника вылетели на двух вертолетах.

"Областная власть предоставила действующему президенту транспорт для передвижения по городу. К утру следующего дня приехали автомобили из Киева. Янукович планировал принять участие в съезде местного самоуправления. Но после отказался из соображений безопасности. Он дал интервью одному из телеканалов в резиденции Харьковской облгосадминистрации. После этого президент с охранниками вылетели из Харькова в Донецк", - сказал Шаран.

Ранее он сообщал, что по дороге из Киева в Харьков кортеж Януковича не обстреливали.

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