Экс-охранник: Добкин помог Януковичу с транспортом перед побегом
Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года предоставил транспорт для дальнейшего передвижения экс-диктатору Виктору Януковичу. Об этом сообщил бывший охранник Януковича Олесь Шаран в судебном заседании по подозрению Януковича в госизмене.
Шаран уточнил, что возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка некоторых вещей, пакетов, картин.
По его словам, тогда в Харьков Янукович и четыре охранника вылетели на двух вертолетах.
"Областная власть предоставила действующему президенту транспорт для передвижения по городу. К утру следующего дня приехали автомобили из Киева. Янукович планировал принять участие в съезде местного самоуправления. Но после отказался из соображений безопасности. Он дал интервью одному из телеканалов в резиденции Харьковской облгосадминистрации. После этого президент с охранниками вылетели из Харькова в Донецк", - сказал Шаран.
Ранее он сообщал, что по дороге из Киева в Харьков кортеж Януковича не обстреливали.
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