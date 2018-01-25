С кем виделся Янукович перед бегством в РФ: показания свидетеля

Бывший охранник экс-диктатора рассказал, с кем из своего окружения Виктор Янукович встречался в Крыму 23 февраля 2014 года

Перед бегством в Ростов-на-Дону, 23 февраля 2014 года, Виктор Янукович встречался в Крыму с тогдашним главой Администрации президента Андреем Клюевым, экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и тогда еще главой СБУ Александром Якименко. Об этом бывший охранник Януковича Олесь Шаран сообщил в судебном заседании по обвинению экс-диктатора в госизмене, передает корреспондент LIGA.net в Оболонском суде Киева.

"23 февраля вечером он встречался с главой администрации Клюевым, министром внутренних дел Захарченко, главой СБУ Якименко. Были представители местной власти Крыма, был (Юрий) Ильин. Если не ошибаюсь, он тогда уже занимал должность начальника Генштаба", - сказал свидетель.

Ранее сегодня, 25 января, Шаран в суде заявил, что кортеж Януковича по дороге из Киева в Харьков 21 февраля 2014 года не обстреливали.

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18 января 2018 года Виктор Ризниченко, еще один экс-охранник Януковича, рассказал подробности побега экс-диктатора из Киева в Крым через Россию 21-23 февраля 2014 года, упомянув вертолеты, предположительно российские, которые забрали Януковича под Бердянском.

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