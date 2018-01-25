Адвокат подал апелляцию на продление ареста Сущенко
25.01.2018 21:49
24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Сущенко до 30 марта 2018 года
Роман Сущенко (скриншот с видео)
Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей до 30 марта. Об этом Марк Фейгин сообщил в своем Twitter.
24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Сущенко до 30 марта 2018 года.
Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.
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