Российского военного Агеева приговорили к 10 годам - ​​адвокат

Суд признал захваченного в плен боевика гибридных войск РФ виновным "в участии в террористической организации ЛНР"

Российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил у себя в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Вчера по уголовному делу россиянина Виктора Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты", - сказал он.

По словам адвоката, его признали виновным в участии в террористической организации ЛНР. Помимо этого, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил для него 12 лет лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Он отметил, что обжалует приговор, поскольку считает его "чрезмерно суровым" и квалификацию преступления.

"Хотя, как известно, по аналогичным статьям УК, россияне Ерофеев и Александров Голосиевским районным судом г. Киева в прошлом году были приговорены к 14 годам лишения свободы каждый. Но у нас на этом счет есть свои соображения", - вспомнил он.



Адвокат Виктор Чевгуз (фото - www.facebook.com/chevguz)

28 июня украинская служба BBC со ссылкой на источники в Министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщила, что в Луганской области в плен попал российский военный Виктор Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.

Минобороны РФ заявило, что Агеев в мае уволился в запас и на контрактную службу не поступал.

В июле Агеев в интервью ТСН подтвердил, что он является военным-контрактником вооруженных сил Российской Федерации.

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