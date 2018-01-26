Сейм Польши поддержал запрет пропаганды "бандеризма"

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов"

Польский Сейм одобрил закон о запрете пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, законопроект определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

По информации Onet.pl, речь идет о поправке в закон об институте национальной памяти.

В целом, законопроект поддержали 279 польских депутатов из 414. Против проголосовали 5 депутатов, воздержались 130, не голосовали 45.

Теперь законопроект должен утвердить Сенат Польши.

11 января новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду, что стороны как можно быстрее решат проблемные исторические вопросы в отношениях стран.

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