Сейм Польши поддержал запрет пропаганды "бандеризма"
Польский Сейм одобрил закон о запрете пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Об этом сообщает Польское радио.
Согласно сообщению, законопроект определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".
По информации Onet.pl, речь идет о поправке в закон об институте национальной памяти.
В целом, законопроект поддержали 279 польских депутатов из 414. Против проголосовали 5 депутатов, воздержались 130, не голосовали 45.
Теперь законопроект должен утвердить Сенат Польши.
11 января новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду, что стороны как можно быстрее решат проблемные исторические вопросы в отношениях стран.
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