Кучма просит разобраться, почему в ОРДО не работает Vodafone
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью Vodafone Ukraine во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер у себя в Facebook.
Источники LIGA.net сообщили, что украинские мобильные операторы в Донецке не работают уже пятнадцать дней.
"Ситуация на сегодня не изменилась, связи нет, к сожалению", - отметил собеседник в Донецке.
Дончанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности, уточнила, что можно позвонить только по сим-картам местного мобильного оператора Феникс в пределах оккупированной территории.
"Это вранье, что с Феникса можно дозвониться в Киев или Краматорск", - сказала она.
11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone. 19 января Vodafone восстановил связь в оккупированной Луганской области.
ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - ред.) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.
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