Украина и США возобновляют работу стратегической комиссии

Президент Петр Порошенко встретился в Давосе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Давосе договорились о проведении заседания комиссии стратегического партнерства, которая должна создать несколько групп для обсуждения дальнейших реформ. Об этом Порошенко сказал в Давосе по итогам форума.

"Договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте (2018 года) исполнится 10 лет с момента ее основания, очень давно не было заседаний. В марте эта комиссия состоится, будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе, дальнейшие реформы, нам это очень необходимо", - сказал он.

По словам президента, стороны договорились также о совместной координации действий в вопросах безопасности.

Кроме того, речь шла о продолжении дискуссии относительно освобождения украинских заложников и политзаключенных в РФ.

Также Порошенко сказал о планах по работе над резолюцией о миротворцах ООН в Донбассе. "Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах в Донбассе", - отметил он.

Ранее Порошенко выступил во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" на форуме в Давосе. Он заявил, что основой для единства цивилизованного мира в противостоянии гибридной агрессии России, популистам и евроскептикам должны быть демократические ценности, "а не деньги".

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