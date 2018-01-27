Сурков: Предложения США по миротворцам выглядят реализуемыми

Помощник президента РФ сказал, что предложения США по миссии ООН в Донбассе "выглядит вполне реализуемым", и Россия внимательно его изучит

Вариант миротворческой миссии ООН на востоке Украины "выглядит вполне реализуемым". Об этом сказал помощник президента РФ Владислав Сурков после встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, передает ТАСС.



Сурков сказал, что американцы привезли свои наработки и предложения на встречу в Дубае - так называемые "дубайский пакет". По словам Суркова, он, в отличие от "белградского", выглядит вполне реализуемым.



"По крайней мере, на первый взгляд. (...) Главное в нем - довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. (...) Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - отметил Сурков.

Помощник Путина также заверил, что Россия и США имеют одинаковый взгляд на гуманитарные вопросы - обмен пленными, открытие пунктов пропуска и обеспечение жителей Донбасса услугами связи.

Волкер пока не давал публичных комментариев по поводу встречи.

Волкер и Сурков встретились 26 января в Дубае. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать результатов этой встречи, поскольку повестка "достаточно свободная".

25-25 января Волкер находился в Киеве, где встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.

7 октября Сурков и Волкер встречались в Белграде.

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