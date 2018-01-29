Порошенко ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы. Указ №16 опубликован на сайте АП.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 рек и 2019, 2020 годы" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа.
Контроль за выполнением решения СНБО Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
17 января СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.
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