В МВД рассказали о полномочиях дружин Нацкорпуса

Члены Национальных дружин партии Нацкорпус имеют те же права, что и любой другой гражданин, пояснили в МВД

Члены общественных дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка только совместно с сотрудниками полиции или Нацгвардии. Они не могут самостоятельно проверять документы, проводить досмотр личных вещей или останавливать автомобили. Так советник министра внутренних дел Иван Варченко прокомментировал Громадському радіо создание партией Нацкорпус общественной организации Национальные дружины.

Варченко отметил, что, прежде всего, украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка.

Действия по охране порядка представители общественности должны координировать с правоохранительными органами.

"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии", - подчеркнул Варченко.

Он отметил, что осуществлять гражданское наблюдения за соблюдением законности имеет право каждый гражданин. Он может, а иногда и должен, прекратить правонарушение, но после этого необходимо обязательно вызвать полицию. По словам Варченко, общественные дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

28 января политическая партия Национальный корпус провела публичное принятие присяги участниками общественной организации Национальные дружины, которые должны осуществлять патрулирование улиц и противодействовать незаконным нарко- и алкопритонам. В Киеве присягу приняли около 600 участников.

Напомним, представители Нацкорпуса, действуя абсолютно самостоятельно, регулярно устраивают погромы лотерейных киосков, нелегальных залов игровых автоматов, стройплощадок, а иногда и съемочных площадок.

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