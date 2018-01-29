МИД осудил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ

В министерстве назвали это "продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе"

МИД Украины осудил ратификацию Госдумой РФ так называемого соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной "республики Южная Осетия" в состав вооруженных сил РФ. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Также МИД осудил открытие российской оккупационной властью таможенного пункта в Ахалгори (Цхинвальском регионе) и создание специализированного таможенного пункта в Сухуми, Абхазия.

В министерстве назвали это "продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыву архитектуры европейской безопасности".

В МИД призвали РФ выполнять свои обязательства в рамках международного права и вывести все свои вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины.

Недавно Украина предложила Грузии совместно работать над усовершенствованием механизма санкций против России, предусмотрев в нем ответственность РФ за ее агрессию против грузинского государства.

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