Харьковский антимайдановец Топаз приговорен к восьми годам тюрьмы

Киевский райсуд Харькова приговорил антимайдановца Игната Кромского, известного под прозвищем "Топаз", к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Соответствующее решение коллегия судей вынесла сегодня, 30 января, сообщает ресурс МедиаПорт.

Кромской признан виновным в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 УК), участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 УК) и сепаратизме (ч. 1 ст. 110 УК). Прокуратура требовала для обвиняемого 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также суд постановил взыскать с Кромского более 700 тысяч грн в пользу коммунального предприятия Госпром, в которое входит здание Харьковской ОГА, сообщает ОТБ Харків.

В прокуратуре отметили, что в случае вступления приговора в силу суд должен будет засчитать в срок отбывания наказания срок пребывания Топаза в СИЗО, в соответствии с так называемым законом Савченко, действовавшим до 21 июня 2017 года. В таком случае обвиняемый пробудет за решеткой всего около двух лет из восьми.

"Прокуратура Харьковской области получит приговор и, при наличии законных оснований, будет подавать апелляцию", - сообщила пресс-секретарь прокурора Вита Дубовик.

Читайте также: Суд продлил еще на два месяца арест антимайдановца "Топаза"

Кромской получил известность в феврале 2014 года, когда был так называемым охранником в лагере Антимайдана в Киеве. Тогда в Сети было размещено его видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

1 марта 2014 года Топаз, по версии следствия, организовал захват пророссийскими сепаратистами здания Харьковской облгосадминистрации. Также он был организатором беспорядков на улице Рымарской в Харькове 14 марта того года, во время которых погибли люди.

28 марта 2014-го Кромского задержали в Харькове по подозрению в организации массовых беспорядков, суд отправил его под домашний арест. 7 апреля антимайдановец сбежал из-под ареста, однако 25 апреля 2014 года его вновь задержали, после чего отправили в СИЗО.

12 сентября того же года суд отпустил Топаза под личное обязательство. В декабре 2014-го его задержали при попытке бегства за границу и вновь поместили под стражу.

Судебный процесс по делу Кромского стартовал летом 2015 года.