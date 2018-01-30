Климкин назвал дату переговоров в нормандском формате

Встреча глав МИД стран нормандской четверки запланирована на 16 февраля в Мюнхене во время работы международной конференции безопасности

Встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, во время этой встречи, "если, конечно, Россия на нее согласится", в центре внимания будут вопросы безопасности, освобождение украинских заложников и политзаключенных, а также и доведение до России, что не существует альтернативы реальной миротворческой миссии в оккупированном Донбассе.

"По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседнание в нормандском формате 16 (февраля, - ред.), во время Мюнхенской конференции безопасности", - отметил он.