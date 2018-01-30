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Климкин назвал дату переговоров в нормандском формате

30.01.2018 18:19
Встреча глав МИД стран нормандской четверки запланирована на 16 февраля в Мюнхене во время работы международной конференции безопасности
Климкин назвал дату переговоров в нормандском формате
Павел Климкин

Встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, во время этой встречи, "если, конечно, Россия на нее согласится", в центре внимания будут вопросы безопасности, освобождение украинских заложников и политзаключенных, а также и доведение до России, что не существует альтернативы реальной миротворческой миссии в оккупированном Донбассе.

"По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседнание в нормандском формате 16 (февраля, - ред.), во время Мюнхенской конференции безопасности", - отметил он.

"Нормандским форматом" называют созданный в 2014 году формат переговоров об урегулировании на оккупированной части Донбасса в составе представителей четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. 

Ранее сегодня Климкин отметил, что сегодня он обсуждал с с главой ОБСЕ Анджелино Альфано вопрос, как увеличить потенциал СММ ОБСЕ в Донбассе - и человеческий, и технический. "Миссия на сегодня не может выполнять свой мандат на оккупированной территории. Она не имеет доступа к тем районам и тем местам, где она должна осуществлять свой мониторинг", - сказал он. Климкин напомнил, что мандат СММ ОБСЕ - "это вся территория Украины, и это означает и оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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