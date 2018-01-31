В Черкассах приняли бюджет под контролем активистов и бойцов АТО
Городской совет Черкасс принял бюджет на 2018 год, благодаря вмешательству активистов и бойцов АТО. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Бюджет депутаты приняли с пятой попытки - его должны были принять до 25 декабря 2017 года. Но в документе не учтены предложения по бюджету развития. Мэр назвал документ компромиссным.
Во время рассмотрения бюджета активисты и бойцы АТО не выпускали депутатов из сессионного зала.
Глава координационного совета участников АТО Черкасской области Александр Тихонов пояснил, что без сдвигов с принятием бюджета политический кризис в городе мог перерасти в экономический.
"Мы сегодня пришли, чтобы протянуть вам (депутатам - ред.) руку помощи, если вы сами не можете договориться между собой", - сказал представитель Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.
Читайте также: В МВД рассказали о полномочиях дружин Нацкорпуса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:41
-
вчера
17:59
-
вчера
17:39
-
вчера
17:23
-
вчера
15:56
Новости партнеров
- 54490
- 51312
- 43673
- 41445
- 38774