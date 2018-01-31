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В Черкассах приняли бюджет под контролем активистов и бойцов АТО

31.01.2018 00:38
На заседание горсовета пришли участники АТО и другие активисты, и не выпускали депутатов из сессионого зала до рассмотрения бюджета
В Черкассах приняли бюджет под контролем активистов и бойцов АТО
Фото: rada.cherkasy.u

Городской совет Черкасс принял бюджет на 2018 год, благодаря вмешательству активистов и бойцов АТО. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Бюджет депутаты приняли с пятой попытки - его должны были принять до 25 декабря 2017 года. Но в документе не учтены предложения по бюджету развития. Мэр назвал документ компромиссным.

Во время рассмотрения бюджета активисты и бойцы АТО не выпускали депутатов из сессионного зала.

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Глава координационного совета участников АТО Черкасской области Александр Тихонов пояснил, что без сдвигов с принятием бюджета политический кризис в городе мог перерасти в экономический.

"Мы сегодня пришли, чтобы протянуть вам (депутатам - ред.) руку помощи, если вы сами не можете договориться между собой", - сказал представитель Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук. 

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