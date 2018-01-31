В Черкассах приняли бюджет под контролем активистов и бойцов АТО

На заседание горсовета пришли участники АТО и другие активисты, и не выпускали депутатов из сессионого зала до рассмотрения бюджета

Городской совет Черкасс принял бюджет на 2018 год, благодаря вмешательству активистов и бойцов АТО. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Бюджет депутаты приняли с пятой попытки - его должны были принять до 25 декабря 2017 года. Но в документе не учтены предложения по бюджету развития. Мэр назвал документ компромиссным.



Во время рассмотрения бюджета активисты и бойцы АТО не выпускали депутатов из сессионного зала.





Глава координационного совета участников АТО Черкасской области Александр Тихонов пояснил, что без сдвигов с принятием бюджета политический кризис в городе мог перерасти в экономический.



"Мы сегодня пришли, чтобы протянуть вам (депутатам - ред.) руку помощи, если вы сами не можете договориться между собой", - сказал представитель Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.



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