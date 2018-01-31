В Национальных дружинах рассказали об источниках финансирования

"Командир" формирования Игорь Михайленко отрицает финансирование неправительственной организации бизнесменами

В общественной организации Национальные дружины заявили, что их деятельность финансируется "за счет активизма, альтруизма", членских взносов и "взаимопомощи украинской нации". Так ответило на соответствующий вопрос руководители Национальных дружин на сегодняшней пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Командир" формирования Игорь Михайленко отрицает финансирование представителями бизнеса. "Это неправда", - сказал он.

Отвечая на вопрос, за счет чего или кого тогда существуют дружины, Михайленко заявил: "За счет активизма, альтруизма людей, которые находятся в моей организации".

По его словам, форму дружинники купили за свои деньги, а помещения для встреч им якобы предоставляют бесплатно, по договоренности. "Взаимопомощь украинской нации - очень серьезная штука", - сказал Михайленко.

Он также подтвердил практику взносов при вступлении в организацию. По словам Михайленко, сумма взносов не фиксированная. "Взносы ... Нет фиксированной суммы, кто сколько хочет, так и внесет ... Это необязательно, с одной стороны, а с другой - нет ограничений", - сказал он.

При этом пресс-секретарь Национальных дружин Игорь Вдовин добавил: "У нас не секта, у нас нет десятин".

28 января политическая партия Национальный корпус провела публичное принятие присяги участниками общественной организации Национальные дружины. Представители организации заявили, что намерены патрулировать улицы вместе с правоохранителями, "чтобы чистить родные города от разной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше". Событие вызвало резонанс в обществе и дискуссии о законности существования такой организации. Возникли версии о причастности к созданию организации главы МВД Арсена Авакова.

В МВД заявили, что члены Нацдружин имеют право охранять общественный порядок только совместно с сотрудниками полиции или Нацгвардии. При этом дружинники не могут самостоятельно проверять документы, проводить досмотр личных вещей или останавливать автомобили.

Аваков заявил, что Национальные дружины - не его "помощники", а "общественное движение". "Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные образования. Я хочу, чтобы все были спокойны", - сказал он.

Тема дня: Нацдружины - армия Авакова или гражданская инициатива

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.