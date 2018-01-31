"Нищим надо помогать": депутата от Оппоблока забросали гривнями

Инцидент произошел 31 января на сессии Запорожского горсовета

В Запорожье забросали одногривневыми купюрами депутата Запорожского горсовета Зинаиду Гальчинскую от Оппоблока, которая получила материальную помощь в качестве малоимущей на лечение, и купившую после этого авто Renault Duster за 416 тысяч грн. Об этом сообщает Укринформ.

Инцидент произошел 31 января на сессии Запорожского горсовета, когда депутаты голосовали за включение в повестку дня ряда вопросов, предусматривающих выделение материальной помощи малоимущим жителям Запорожья на лечение и другие цели.

"Несколько активистов, подойдя к рабочему месту Гальчинской с криками "Нищим надо помогать" забросали депутата и ее стол купюрами номиналом 1 гривня. Ситуация с получением Гальчинской материальной помощи и приобретением автомобиля стала известна после того, как прокуратура уличила депутата в не включении приобретенного автомобиля в декларацию за 2017 год", - говорится в сообщении.

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