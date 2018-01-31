Чубаров назвал условие для возможности диалога с Путиным

По словам главы Меджлиса, любые компромиссы с главой РФ, пока он не выведет свои войска с оккупированной территории Украины - это поощрение агрессора

Любые компромиссы с Путиным, пока он не выведет свои войска с оккупированной территории Украины - это поощрение агрессора. Об этом он заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров, передает корреспондент LIGA.net.

"Позиция Меджлиса крымскотатарского народа заключается в том, что никаких диалогов с Путиным и другими российскими политиками не может быть до того, как Россия не начнет выполнять требования международной общественности", - сказал он.

Чубаров отметил, что после публикации "кремлевского списка" Минфином США крымские татары ждут усиления санкций.

"В то же время некоторые европейские политики наоборот считают, что для того, чтобы усадить Путина за стол переговоров, нужно сделать ему навстречу какие-то компромиссные шаги. Наша позиция заключается в том, что любые компромиссы с Путиным до того, как Россия освободит оккупированные украинские территории - это стимулирование агрессора к дальнейшим убийствам, репрессиям и преследованиям", - заявил Чубаров.

По информации, представленной в докладе "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за 2017 год", который представил член Меджлиса Эскендер Бариев, только за прошедший год в Крыму были задержаны 286 человек, из них 248 крымских татар. Арестованы 46 человек, из них 42 крымских татарина. Проведено 62 обыска, 61 в семьях крымских татар. За весь период оккупации Крыма 61 человек значатся как политзаключенные или преследуемые режимом, из них 38 крымских татар; 16 человек погибли, из них 13 крымских татар. Среди пропавших без вести 16 человек 12 крымских татар.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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