Гужва объяснил свой выезд в Австрию угрозами физической расправы
Подозреваемый в вымогательстве главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва выехал в Австрию из-за угроз физической расправы и убийства. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112.
Гужва сказал, что не надеется на справедливый суд и убежден, что его попытаются убить - попытки уже были. По его словам, перед новым годом на него напали представители организации С14 и полиция отказалась открывать уголовное дело. Поэтому он решил просить полититическое убежище в Австрии.
Ранее журналисты издания Страна.ua опубликовали обращение, в котором сообщили о выезде Гужвы и уточнили, что он покинул Украину после истечения срока действия меры пресечения.
22 июня 2017 года Гужву задержали по подозрению в вымогательстве денег. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Гужве передавали деньги, которые он требовал за неразглашение компромата, в пакете с радиомаяком. Отметим, что сам Гужва считает, что дело против него "полностью сфальсифицировано".
Генеральная прокуратура опубликовала в YouTube фрагмент видео, на котором якобы зафиксирован момент передачи денег "посредником" депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько "посреднику" Гужвы.
Ранее, 15 июля 2015 г в ГПУ и ГФС сообщили о том, что Гужву подозревают в совершении преступления по статье 212, Ч12 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). На тот момент он был главредом газеты Вести.
29 июля 2015 г Гужва сложил полномочия главного редактора газеты и продал долю в медиахолдинге Вести Украина.
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