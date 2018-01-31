Гужва объяснил свой выезд в Австрию угрозами физической расправы

Главред издания Страна.ua сказал, что на него уже совершали покушение и он убежден, что его попытаются убить

Подозреваемый в вымогательстве главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва выехал в Австрию из-за угроз физической расправы и убийства. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112.



Гужва сказал, что не надеется на справедливый суд и убежден, что его попытаются убить - попытки уже были. По его словам, перед новым годом на него напали представители организации С14 и полиция отказалась открывать уголовное дело. Поэтому он решил просить полититическое убежище в Австрии.



Ранее журналисты издания Страна.ua опубликовали обращение, в котором сообщили о выезде Гужвы и уточнили, что он покинул Украину после истечения срока действия меры пресечения.