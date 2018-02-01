В Польше ночью проголосовали за закон о запрете "бандеризма"

Вызвавший резонанс за рубежом, в том числе в Украине, Израиле и США, законопроект был одобрен 57 сенаторами, тогда как против высказались вдвое меньше

Сегодня около 03:00 по киевскому времени польский Сенат проголосовал без поправок скандальный законопроект об Институте национальной памяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков. Об этом пишет Укринформ .

"За" проголосовали 57 сенаторов, главным образом от правящей партии Право и справедливость, "против" - 23 законодателя от оппозиционных сил. Только двое сенаторов воздержались.

Оппозиционные депутаты заявляли, что документ неудачный и требует правок, так как де-факто вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с некоторыми странами, включая Украину, Израиль и США.

26 января законопроект был одобрен Сеймом. Вчера, 31 января, три комиссии Сената поддержали его без поправок.

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Закон предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия законопроекта, на что в МИД Польши ответили, что законодательный процесс по принятию изменений в законы "еще не завершен".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Законопроект раскритиковал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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