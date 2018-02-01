НАПК поддерживает отмену э-деклараций для общественников - Корчак

В 2017-м Нацагентство одобрило заключение к законопроекту, исключающему общественников-антикоррупционеров из числа декларантов, напомнила глава НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции поддерживает законопроект, который, в частности, исключает общественных активистов из числа субъектов электронного декларирования. Об этом глава НАПК Наталья Корчак заявила во время встречи с членами Венецианской комиссии и главой департамента демократизации Офиса ОБСЕ/БДИПЧ, сообщает пресс-служба агентства.

"Нацагентство поддерживает предложенные изменения об отмене обязанности подавать декларацию для общественных активистов, лиц, получающих деньги, имущество в рамках реализации в Украине программ или проектов технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения и противодействия коррупции", - сказала чиновница.

Корчак напомнила, что еще в августе 2017 года НАПК одобрило с некоторыми замечаниями заключение к законопроекту об обеспечении открытости информации о финансировании деятельности общественных объединений №6674, которым предлагается исключить общественников-антикоррупционеров из числа декларантов.

"Учитывая, что очередной этап подачи электронных деклараций продлится до 1 апреля текущего года, надеемся, что народные депутаты поддержат эти законодательные изменения", - отметила глава Нацагентства.

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23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала борцов с коррупцией подавать электронные декларации. 27 марта документ был подписан президентом Петром Порошенко. Принятие закона раскритиковали дипмиссии США и Евросоюза.

Однако уже в июле 2017-го Порошенко внес в Раду законопроекты, которыми предусматривается отмена обязательства для общественников подавать декларации.

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