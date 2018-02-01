НАБУ завершило расследование закрытого ГПУ дела против судьи

Дело против подозреваемого во взяточничестве судьи ГПУ расследовала с марта 2015 года, однако закрыла его якобы из-за отсутствия состава преступления

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование против судьи Дзержинского райсуда Харькова, которого подозревают в просьбе предоставить и принятии предложения получить взятку в размере 75 тысяч грн. Ранее это уголовное производство было закрыто Генпрокуратурой якобы из-за отсутствия состава преступления, сообщает пресс-служба НАБУ.

Как утверждает следствие, судья "попросил" предоставить ему взятку в виде процента от суммы иска по гражданскому делу, которое он рассматривал, за вынесение быстрого и законного решения в пользу одной из сторон. Судью обвиняют по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).

В НАБУ отмечают, что расследованием дела по этому эпизоду с марта 2015 года занималась Генпрокуратура, однако там состава преступления в действиях судьи не нашли и производство закрыли.

"Благодаря усилиям детективов Бюро и прокуроров САП расследование в производстве в октябре 2016 года возобновили, и после проведения ряда экспертиз 30 мая 2017 года служителю Фемиды сообщено о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

17 января 2018-го подозреваемому и его защитникам был открыт доступ к материалам уголовного производства, а 30 января обвинительный акт был передан в Чутовский райсуд Полтавской области для рассмотрения по существу.

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В НАБУ напомнили, что судья также имеет статус обвиняемого в другом уголовном деле, которое расследовали детективы Бюро, - о якобы получении им взятки в размере $800. Сейчас это производство слушается в Полтавском райсуде.

26 января 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования против экс-судьи одного из горсудов Луганской области, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

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