Почему часть "кремлевского доклада" засекречена: в США дали ответ

Открытая часть документа базируется на "общедоступных материалах", тогда как закрытая - на "секретных источниках и методах", утверждают в Минфине США

Министерство финансов США объяснило засекречивание части "кремлевского доклада" необходимостью "предотвращения возможного вывода активов" указанных в нем лиц и организаций и "недопущения разглашения конфиденциальной информации". Соответствующее заявление сделал помощник главы Минфина по связям с общественностью Тони Сэйег, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что накануне конгрессмены-демократы жаловались на отсутствие в докладе санкций как таковых, а также на то, что список фигурантов был составлен по принципу "копировать - вставить". Этому предшествовало заявление Минфина о том, что документ основывается на списке богатых россиян, составленном журналом Forbes.

Сэйег, реагируя на подобного рода критику, заявил, что сообщение ведомства было "повсеместно неверно истолковано". Чиновник также повторил заявление министра финансов Стивена Мнучина о том, что за публикацией доклада "последуют санкции".

По словам Сэйега, опубликованная 29 января часть отчета была составлена на основе "общедоступных материалов, включая веб-сайты, правительственные документы, данные и новостные сообщения", тогда как его закрытая часть базируется на "секретных источниках и методах".

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Как отметил представитель Минфина, этим ведомство "ясно дало понять, что оно сосредоточено на противодействии дестабилизирующей деятельности России".

"Минфин включил в доклад секретное приложение, чтобы предупредить возможный вывод активов названных лиц и организаций, а также для предотвращения разглашения конфиденциальной информации", - подчеркнул Сэйег.

29 января 2018 года Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский доклад", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.

Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.

В то же время сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, выступавший одним из консультантов при составлении списка, утверждает, что документ был составлен экспертами правительства США, однако "в последнюю минуту" этот список якобы был подменен неким высокопоставленным чиновником.

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