ГПУ готовит ходатайство об изменении меры пресечения Гужве

В ГПУ говорят, что Гужва ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора о применении к нему дополнительных мер пресечения

Прокуратура готовит ходатайство в суд о применении более строгой меры пресечения для главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы, который накануне выехал из Украины в Австрию, где просит политического убежища. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Также прокурор будет просить суд об удержании залога в 1 млн грн, который Гужва внес как подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, когда работал главредом газеты Вести.

По данным ведомства, в декабря 2017 года прокуратура обратилась в суд о продлении меры пресечения (обязанности не отбывать за пределы Киева), но Гужва, "злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления в судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных мер".

"Исходя из вышеизложенного и учитывая, что директор ООО "Вести Масс-Медиа" сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменении меры пресечения на более строгую", - сказано в сообщении.

Ранее журналисты издания Страна.ua опубликовали обращение, в котором сообщили о выезде Гужвы и уточнили, что он покинул Украину после истечения срока действия меры пресечения.

22 июня 2017 года Гужву задержали по подозрению в вымогательстве денег. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Гужве передавали деньги, которые он требовал за неразглашение компромата, в пакете с радиомаяком. Отметим, что сам Гужва считает, что дело против него "полностью сфальсифицировано".

Генеральная прокуратура опубликовала в YouTube фрагмент видео, на котором якобы зафиксирован момент передачи денег "посредником" депутата от Радикальной партииДмитрия Линько "посреднику" Гужвы.

Ранее, 15 июля 2015 г в ГПУ и ГФС сообщили о том, что Гужву подозревают в совершении преступления по статье 212, Ч12 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). На тот момент он был главредом газеты Вести.

29 июля 2015 г Гужва сложил полномочия главного редактора газеты и продал долю в медиахолдинге Вести Украина.

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