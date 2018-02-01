ГПУ готова просить Австрию об экстрадиции Гужвы

Но инициировать экстрадиционный запрос должен орган следствия, которым ГПУ уже не является

Генпрокуратура готова направить в Австрию запрос об экстрадиции подозреваемого в вымогательстве главреда Страна.ua Игоря Гужвы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

По его словам, поскольку прокуратура уже не является органом следствия с 20 декабря 2017 года, любой из действующих органов следствия может инициировать объявление Гужвы в международный розыск и подготовку ходатайства об экстрадиции.

"Есть органы - Государственная фискальная служба, и я точно не помню, какой орган расследует еще производства (в которых фигурирует Гужва, - ред.), возможно СБУ, - которые должны выступить инициатором объявления лица в розыск, в том числе по каналам Интерпола, а также подготовки запроса о выдаче, после установки локации лица. В данном случае речь может идти напрямую о направлении запроса в Австрию", - сказал Енини.

"Прокуратура как центральный компетентный орган в сфере экстрадиции безусловно подаст указанный запрос по соответствующим каналам нашим партнерам", - добавил он.

Ранее журналисты издания Страна.ua опубликовали обращение, в котором сообщили о выезде Гужвы и уточнили, что он покинул Украину после истечения срока действия меры пресечения.

В ГПУ, объясняя, почему не была продлена мера пресечения, заявили, что Гужва, "злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления в судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных мер".

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