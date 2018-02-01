В ОБСЕ призвали Польшу отклонить закон о запрете "бандеризма"
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Польшу отклонить законопроект о запрете "бандеровской идеологии", поскольку он может ограничивать свободное обсуждение тем на историческую тематику. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Я серьезно обеспокоен законом, который криминализирует заявления относительно исторических вопросов. Несмотря на чувствительность к историческим событиям, свобода выражения мнений имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", - сказал он.
По словам Дезира, законопроект должен быть отклонен "как непропорциональное ограничение свободы выражения".
"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", - резюмировал представитель ОБСЕ.
Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент РП Анджей Дуда.
26 января законопроект был одобрен Сеймом. 31 января три комиссии Сената поддержали его без поправок.
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Закон предполагает запрет пропаганды "бандеризма" в Польше - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что законодательным запретом отрицания преступлений украинских националистов Польша признала "преступной" всю украинскую нацию.
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