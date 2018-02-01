В ОБСЕ призвали Польшу отклонить закон о запрете "бандеризма"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ уверен, что принятие такого закона может угрожать свободе выражения мнений на историческую тематику

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Польшу отклонить законопроект о запрете "бандеровской идеологии", поскольку он может ограничивать свободное обсуждение тем на историческую тематику. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я серьезно обеспокоен законом, который криминализирует заявления относительно исторических вопросов. Несмотря на чувствительность к историческим событиям, свобода выражения мнений имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", - сказал он.



По словам Дезира, законопроект должен быть отклонен "как непропорциональное ограничение свободы выражения".



"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", - резюмировал представитель ОБСЕ.



Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент РП Анджей Дуда.