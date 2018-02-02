Гриневич опровергла сообщения о запрете родительских комитетов

Министр образования заявила, что это не в компетенции ведомства

В Министерстве образования и Дорогие друзья, пожалуйста, перестаньте распространять информацию о том, что Министерство образования и науки Украины запретило родительские комитеты. Об этом сообщали министр образования и науки Лилия Гриневич.



Она сообщила, что 1 декабря МОН отменил закон от 2004 года "Об утверждении Примерного положения о родительских комитетах (совета)". В результате в интернете появилась информация, что министерство запретило родительские комитеты.



"У министерства нет полномочий на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского самоуправления", - отметила Гриневич.



По ее словам, приказы утратившими силу (№ 440 и 205), были составляющей "старого" законодательства и "имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм".



Также министр сказала, что урегулирование деятельности родительских комитетов будет прописано в новом законе "Об общем среднем образовании", который, подчеркнула она, в этом году должен быть представлен в парламент.



Ранее вчера, 1 февраля, ряд СМИ распространили сообщение активиста Виталия Фурманюка в Facebook, где он написал, что министерство запретило деятельность родительских комитетов.



"Время "родительских комитетов" прошло! 21.12.17. министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649 "О признании утратившими силу некоторых приказов", - написал он.







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