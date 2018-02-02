USD:  27.68  28.08   EUR:  34.26  34.91  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Гриневич опровергла сообщения о запрете родительских комитетов

02.02.2018 00:36
Министр образования заявила, что это не в компетенции ведомства
Гриневич опровергла сообщения о запрете родительских комитетов

В Министерстве образования и Дорогие друзья, пожалуйста, перестаньте распространять информацию о том, что Министерство образования и науки Украины запретило родительские комитеты. Об этом сообщали министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она сообщила, что 1 декабря МОН отменил закон от 2004 года "Об утверждении Примерного положения о родительских комитетах (совета)". В результате в интернете появилась информация, что министерство запретило родительские комитеты.

"У министерства нет полномочий на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского самоуправления", - отметила Гриневич.

По ее словам, приказы утратившими силу (№ 440 и 205), были составляющей "старого" законодательства и "имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм".

Также министр сказала, что урегулирование деятельности родительских комитетов будет прописано в новом законе "Об общем среднем образовании", который, подчеркнула она, в этом году должен быть представлен в парламент.

Ранее вчера, 1 февраля, ряд СМИ распространили сообщение активиста Виталия Фурманюка в Facebook, где он написал, что министерство запретило деятельность родительских комитетов.

"Время "родительских комитетов" прошло! 21.12.17. министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649 "О признании утратившими силу некоторых приказов", - написал он.

1517502432-5338.jpg

Читайте также: Образование: Украина внедрит языковую статью не раньше 2023 года

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 