Польский закон о "бандеризме" угрожает свободе слова - Фриланд
В Канаде выразили обеспокоенность в связи с принятием польским парламентом поправок в закон об Институте национальной памяти, поскольку это может угрожать открытости дискуссий на историческую тематику. Об этом заявила министр иностранных дел Христя Фриланд.
"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", - сказала глава канадского МИДа.
Смотрите также: США призывают Польшу пересмотреть закон о запрете "бандеризма"
26 января законопроект был одобрен Сеймом. 31 января три комиссии Сената поддержали его без поправок. Для вступления закона в силу необходима подпись президента.
Закон предполагает запрет пропаганды "бандеризма" в Польше - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".
В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Законопроект раскритиковал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".
Читайте также: У запрета Польшей "бандеризма" нашлись сторонники в России
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:18
-
вчера
17:32
-
вчера
17:38
-
вчера
16:36
-
вчера
15:14