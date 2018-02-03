Польский закон о "бандеризме" угрожает свободе слова - Фриланд

В Канаде обеспокоены тем, что поправки к закону об ИНП могут угрожать открытости дискуссий на историческую тематику

В Канаде выразили обеспокоенность в связи с принятием польским парламентом поправок в закон об Институте национальной памяти, поскольку это может угрожать открытости дискуссий на историческую тематику. Об этом заявила министр иностранных дел Христя Фриланд.



"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", - сказала глава канадского МИДа.





