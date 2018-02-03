Протест против "УПЦ ФСБ": наместник храма просит помощи у Трампа
Наместник скандального Десятинного храма УПЦ МП архимандрит Гедеон, которого обвиняют в незаконном возведении часовни-МАФа, обратился за помощью во многие международные инстанции и написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить храм. Об этом сообщает центр информации УПЦ МП.
"Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу", - сказал Гедеон.
Они опасаются "возможной попытки захвата националистами" храма. Гедеон заявил, что "угрозы со стороны националистов продолжаются, поэтому молитвенное стояние продлится всю ночь".
"Сейчас будет всенощное бдение", - сообщил он.
"Наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США. Среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть граждане США", - утверждают в центре информации УПЦ.
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Сегодня, 3 февраля, в Киеве на улице Владимирской состоялась акция #FreeArchitects ("Свободу архитекторам"), участники которой призывают поддержать архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, обвиняемых в попытке поджога нелегально постороенной часовни-МАФа УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.
Одновременно с акцией в часовне, в поджоге которой обвиняют архитекторов, проходил молебен с прихожанами УПЦ Московского патриархата.
На прошлой неделе суд избрал каждому задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца или 2 млн грн залога. Отмечается, что в деле нет весомых убытков и архитекторов готовы были взять на поруки. Прокуратура Киева в апелляции будет просить смягчения меры пресечения для архитекторов, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган. Некоторые народные депутаты заявили о готовности выступить поручителями.
Ранее на заседании антикоррупционного комитета парламента власти Киева признали, что часовню УПЦ МП возле Десятинной церкви, построили незаконно.
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